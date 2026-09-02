Пьяный лихач устроил погоню со стрельбой и массовое ДТП в центре Ростова

Ночь на 2 сентября в центре Ростова-на-Дону превратилась в настоящий триллер. 37-летний водитель на угнанном у собственной матери «Опель Антара» устроил опасную гонку с полицией, протаранил пять автомобилей и остановился только после того, как стражи порядка открыли огонь по колёсам.