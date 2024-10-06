Объявлена дата релиза мобильной RPG с подземельями Wizardry Variants Daphne Спустя неско...

Объявлена дата релиза мобильной RPG с подземельями Wizardry Variants DaphneСпустя несколько переносов релиза Wizardry Variants Daphne издатель Drecom и разработчик Studio 2PRO объявили о финальной дате выпуска ролевой игры с подземельями для Android и iOS.
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