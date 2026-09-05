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Царьград

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Ещё одна смерть русского на Бали: Слишком много "но" для несчастного случая

Ещё одна смерть русского на Бали: Слишком много "но" для несчастного случая

На Бали при загадочных обстоятельствах погиб 30-летний Константин из Калининграда. По официальной версии, он ехал на мотоцикле без шлема и попал в аварию.

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