Гүзәл Уразовага Мәскәү хастаханәсендә операция ясыйлар😨 Тизрәк терелеп якыннары янына чыгуын теләп калабыз!🤲 Тулырак👇 https://intertat.
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Гүзәл Уразовага Мәскәү хастаханәсендә операция ясыйлар😨 Тизрәк терелеп якыннары янына чыгуын теләп калабыз!🤲 Тулырак👇 https://intertat.