Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

История о том, как алчность окончательно отключает инстинкт самосохранения и остатки совести. На пропускном пункте в Ростовской области предприимчивые сотрудники ДПС решили стрясти скромные пять тысяч рублей с волонтеров, везущих гуманитарную помощь на Донбасс.

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Скиф Туран

Ростовские полицейские, всегда треболи взятки по любому поводу. Но самое забавное то, что взятки они вынуждены брать, поскольку их начальство очень любит кушать хлебушек с чёрноц икрой. По кончанию дежурства, все начальники постов, должны занести своему руководителю, фыиксированную сумму. Если сумма будет меньше, горе тому кто задание не выполнил.