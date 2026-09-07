Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

История о том, как алчность окончательно отключает инстинкт самосохранения и остатки совести. На пропускном пункте в Ростовской области предприимчивые сотрудники ДПС решили стрясти скромные пять тысяч рублей с волонтеров, везущих гуманитарную помощь на Донбасс.
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Они и другие чёрные дела творят,связанное с СВО.
Суки... Больше слов нет.
ротацию - надо делать: гайцов - в участковые, и - наоборот ..
Ростовские полицейские, всегда треболи взятки по любому поводу. Но самое забавное то, что взятки они вынуждены брать, поскольку их начальство очень любит кушать хлебушек с чёрноц икрой. По кончанию дежурства, все начальники постов, должны занести своему руководителю, фыиксированную сумму. Если сумма будет меньше, горе тому кто задание не выполнил.