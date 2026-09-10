Русская весна
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Русская весна

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Почти 30 новых островов появились в России за 15 лет

Почти 30 новых островов появились в России за 15 лет

Таяние льдов увеличило территорию России: в Арктике обнаружено около 30 новых островов. За последние 15 лет климатические изменения привели к значительному расширению сухопутных границ Российской Федерации.

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