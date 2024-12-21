Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • зуфар юсупов
    Эти божьи твари берега попутали? Забыли, что Россия имеет свою Конституцию и свои законы? Не нравится? Чемодан-вокзал..."Мы настаиваем": ...
  • Leonid PlиGin
    Блин! Попробовал бы этот муфтий в СССР такое потребовать! Не-е-ет! России срочно нужен Сталин! Он и СССР-2 сможет воз..."Мы настаиваем": ...
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Народ Украины очень внимательно смотрел "Итоги года с Владимиром Путиным 2024"

Народ Украины очень внимательно смотрел "Итоги года с Владимиром Путиным 2024"

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