В Белом доме допустили нарушение Израилем гуманитарного права с оружием США

Израиль мог использовать американское оружие, нарушая международное гуманитарное право (МГП) и обязательства по защите мирного населения в военном конфликте, говорится в опубликованном 10 мая докладе NSM-20 администрации США для американского конгресса.
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