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Компания «Белшина» из Белоруссии может начать поставки автопокрышек для моделей Lada

Компания «Белшина» из Белоруссии может начать поставки автопокрышек для моделей Lada

Поставками шин для моделей Lada может заняться Белорусская компания “Белшина”. “АвтоВАЗ” продолжает работу над заменой комплектующих для моделей Lada, ранее поставляемых компаниями из недружественных стран, на продукцию других компаний.

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