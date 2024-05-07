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‍🇰🇿 О деконструкции образа благородных профессий в Казахстане

‍🇰🇿 О деконструкции образа благородных профессий в Казахстане В рамках «отмены» целых народов интересно рассмотреть происходящее прямо сейчас в Казахстане.

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