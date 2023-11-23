В ЕП выразили опасения из-за протестов на границе Польши и Украины

Депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен выразил опасение из-за возможного обострения ситуации на польско-украинской границе, где с 6 ноября продолжается протест польских дальнобойщиков из-за допуска на территорию ЕС украинских фур без специального разрешения.
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