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В ЕП выразили опасения из-за протестов на границе Польши и Украины

В ЕП выразили опасения из-за протестов на границе Польши и Украины

Депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен выразил опасение из-за возможного обострения ситуации на польско-украинской границе, где с 6 ноября продолжается протест польских дальнобойщиков из-за допуска на территорию ЕС украинских фур без специального разрешения.

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