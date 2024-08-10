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США призвали Израиль оперативно достичь прекращения боевых действий в Газе

США призвали Израиль оперативно достичь прекращения боевых действий в Газе

Израиль должен в ближайшее время и срочно достигнуть прекращения огня на территории сектора Газа. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, сообщили в Госдепе.

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