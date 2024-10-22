Разведчик "Чукча": в Часове Яре на стороне ВСУ воюют наемники из Испании и Кубы

Под Часовым Яром в ДНР на стороне ВСУ воюют около 200 наемников из Испании и Кубы. Об ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра "Мелодия" 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Чукча".