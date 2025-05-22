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Опыт механика и опыт инженера: примеры успешной смены смазочных материалов

Мнение практика: интервью с механиком Михаилом Сургиным Михаил Иванин, опытный механик с более чем 15‑летним стажем работы на крупных аграрных предприятиях России, всегда подходил к выбору смазочных материалов с особой тщательностью.

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