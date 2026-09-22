Атака ВСУ на Самарскую область: есть погибший и раненые

1 человек погиб и 4 ранены при атаке ВСУ на Самарскую область. 4 человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медпомощь, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
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