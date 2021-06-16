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Тимошенко заявила о начале «расправы с Украиной»

Тимошенко заявила о начале «расправы с Украиной»

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина» заявила о начале «расправы с Украиной». С 1 июля, по ее словам, для страны начинается трагическое время из-за вступление в силу закона, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

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