Тимошенко заявила о начале «расправы с Украиной»

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина» заявила о начале «расправы с Украиной». С 1 июля, по ее словам, для страны начинается трагическое время из-за вступление в силу закона, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.