В Турции не захотели терять российских туристов из-за санкций

Западные санкции, введенные против России, приносят проблемы российским туристам в Турции. В связи с этим местным туроператорам приходится решать все проблемы на месте, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии