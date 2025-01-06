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В Турции не захотели терять российских туристов из-за санкций

В Турции не захотели терять российских туристов из-за санкций

Западные санкции, введенные против России, приносят проблемы российским туристам в Турции. В связи с этим местным туроператорам приходится решать все проблемы на месте, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.

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