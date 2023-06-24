Русская весна

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В армии должно быть единоначалие: каковы истоки мятежа «Вагнера»

В армии должно быть единоначалие: каковы истоки мятежа «Вагнера»

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин открыто назвал происходящие события, связанные с ЧВК «Вагнер», вооружённым мятежом, а действия Пригожина — предательством и ударом в спину.

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