МИД: для России принципиально важно, что талибы держат контроль над Афганистаном

Движение "Талибан" твердо удерживает контроль над Афганистаном, что для России принципиально важно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".
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