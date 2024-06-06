Польша строит на границе «Восточный щит» – ремейк гитлеровского Regenwurmlager ﻿

Анатолий КОРНЕЛЮК Своеобразный подарок к Дню пограничника преподнесло 27 мая Минобороны Польши. Министр и его заместители публично заявили о направлении $2,54 млрд в эквиваленте по программе «Восточный щит» на укрепление границы Польши с Белоруссией и Россией.