В Польше сделали мрачный прогноз о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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людмила михайлик
Можно было уже всю Украину разбомбить
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4 час.
alik3456 Джексон
И Долбанутаю британию...
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4 час.
alik3456 Джексон
Так олигархи жиреют , как не утереться...
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4 час.
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