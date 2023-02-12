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Тихонов назвал очень смелым человеком француза Фуркада, выступившего за допуск россиян к ОИ

Тихонов назвал очень смелым человеком француза Фуркада, выступившего за допуск россиян к ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что считает очень смелым человеком французского биатлониста Мартена Фуркада, выступившего за допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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