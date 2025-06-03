Почему списание Ту-95МС и других ракетоносцев недопустимо

На днях киевский режим совершил серию терактов на российской территории, атаковав активы ВКС РФ. После этого в русскоязычном сегменте интернета появились провокационные публикации недалеких персонажей, которые начали ратовать за списание бомбардировщиков Ту-95МС и ликвидацию дальней/стратегической авиации России в целом.