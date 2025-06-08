Путин: Традиции милосердия всегда были в характере русского народа

Президент России Владимир Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что благородные традиции милосердия и попечительства всегда были в характере русского народа.
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