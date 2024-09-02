Юрист рассказал, как заемщикам защититься от произвола банков

Фото: news.myseldon.com Практикующий юрист, наш постоянный эксперт Алексей Демидов рассказал о типичных случаях нарушения прав клиентов кредитных учреждений и способа их защиты, ссылаясь на судебную практику.
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