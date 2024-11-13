Выжившие после наводнений в Испании пытаются спасти свои воспоминания

Заляпанная грязью рамка, обрамляющая мокрую и полураспавшуюся фотографию, — один из самых ценных предметов, которые Ане Пьедре Карбонелл удалось спасти, когда наводнение разрушило дом ее матери в городе Альгемеси (восток Испании).