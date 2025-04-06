IT-эксперт объяснил, чем опасна зарядка смартфона до 100%

Зарядка смартфонов до 100% ускоряет износ аккумулятора и сокращает его срок службы. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.
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