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Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger

Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger

Последние удары ВС России практически лишили Украину систем ПВО, Воздушные силы ВСУ испытывают большие проблемы с наличием зенитных ракетных комплексов, а западные спонсоры не хотят восстанавливать боевой потенциал противовоздушной обороны.

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