Кулеба: Запад не хочет давать Киеву дополнительные ЗРК Patriot, предлагая ПЗРК Stinger

Последние удары ВС России практически лишили Украину систем ПВО, Воздушные силы ВСУ испытывают большие проблемы с наличием зенитных ракетных комплексов, а западные спонсоры не хотят восстанавливать боевой потенциал противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)