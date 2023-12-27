В ГД внесли законопроект, который приравняет бестабачные смеси к никотиновой продукции

Безникотиновые бестабачные смеси могут быть приравнены к никотиносодержащей продукции.В России будут рассматривать возможность того, что безникотиновые и бестабачные смеси для вейпов будут относиться к никотиносодержащей продукции, а не только никотиносодержащие жидкости.
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