В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молельные комнаты...
- «Просто ошибка»: ...
- Сеута захлебнулас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым