В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.