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В Дмитрове вернули отопление и горячую воду в 22 из 30 домов

В Дмитрове возобновили подачу отопления и горячей воды в 22 жилых домах, школе и детском саду. Как сообщил глава городского округа Илья Поночевный, работы в оставшихся восьми домах собираются завершить в кратчайшие сроки.

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