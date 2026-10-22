© Кристина Соловьева/РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому он предложил занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края, заявил, что властям необходимо сделать все возможное для развития Дальнего Востока, чтобы люди ехали туда жить «не как на Луну», его слова приводит ТАСС.
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