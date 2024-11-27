Ученые заявили об обмелении Каспийского моря до критического уровня

Снижение уровня воды в Каспии может нанести непоправимый ущерб дельте Волги.Уровень Каспийского моря снижается и приблизился к критической отметке, после которой начнется необратимое разрушение экосистемы.
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