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Свежие комментарии

  • В В
    Эти заранее смоются по заграничным командировкам.Миллионы погибших...
  • Евгений МакЛауд
    наебулина с силуановым и прочими кудряшками и степашками в курсях, что хозяева их к ядерному армагедону приговорили???Миллионы погибших...
  • Алексей Тан
    ... что то похожее,.. но только содомитов и девок из борделя не хватает... и всё это сейчас происходит, в штабе СИОНИ...Исход войны с Рос...

"Одна из причин роста курса доллара - мигранты". Миллиардами выводят деньги из России

"Одна из причин роста курса доллара - мигранты". Миллиардами выводят деньги из России

Депутат Матвеев: Фото: коллаж Царьграда. Мигранты в России выводят заработанные миллиарды, переводя их на родину, что влияет на спрос на валюту.

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Комментарии
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W
Walery
В РФ минимум 20 млн. мигрантов... умножаем на 10 тыс. баксов = 2000000 х 10000 = 20 000 000 000 (!).   Игорь кузнецов, не сиди на диване за компом... иди работать, помоги стране сохранять валюту.
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3 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
хм....они стали больше в 2 раза вывозить, чем год-полтора назад?))))) не смешите мои тапки))) бакс сразу в цене вырос, как только цб решили &quot;уменьшить инфляцию&quot; задрав ключевую ставку)))
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42 мин.
АЖ
Александр Жигилий
Самая главная причина роста доллара- спекуляции Наебулиной и ее друганов из &amp;quot;Мосбиржи&amp;quot;-это все досконально объяснил Глазьев, при том, как в хрестоматии!!! А Наебулина- это ставленник Запада и наших олигархов!!! Так что понятно, кто и почему управляет рублем!!!
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40 мин.

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