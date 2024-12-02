Депутат Матвеев: Фото: коллаж Царьграда. Мигранты в России выводят заработанные миллиарды, переводя их на родину, что влияет на спрос на валюту.
"Одна из причин роста курса доллара - мигранты". Миллиардами выводят деньги из России
Комментарии
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W
Walery
В РФ минимум 20 млн. мигрантов... умножаем на 10 тыс. баксов = 2000000 х 10000 = 20 000 000 000 (!). Игорь кузнецов, не сиди на диване за компом... иди работать, помоги стране сохранять валюту.
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3 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
хм....они стали больше в 2 раза вывозить, чем год-полтора назад?))))) не смешите мои тапки))) бакс сразу в цене вырос, как только цб решили "уменьшить инфляцию" задрав ключевую ставку)))
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42 мин.
АЖ
Александр Жигилий
Самая главная причина роста доллара- спекуляции Наебулиной и ее друганов из &quot;Мосбиржи&quot;-это все досконально объяснил Глазьев, при том, как в хрестоматии!!! А Наебулина- это ставленник Запада и наших олигархов!!! Так что понятно, кто и почему управляет рублем!!!
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40 мин.
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