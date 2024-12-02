"Одна из причин роста курса доллара - мигранты". Миллиардами выводят деньги из России

В РФ минимум 20 млн. мигрантов... умножаем на 10 тыс. баксов = 2000000 х 10000 = 20 000 000 000 (!). Игорь кузнецов, не сиди на диване за компом... иди работать, помоги стране сохранять валюту.

хм....они стали больше в 2 раза вывозить, чем год-полтора назад?))))) не смешите мои тапки))) бакс сразу в цене вырос, как только цб решили "уменьшить инфляцию" задрав ключевую ставку)))

АЖ

Александр Жигилий

Самая главная причина роста доллара- спекуляции Наебулиной и ее друганов из &quot;Мосбиржи&quot;-это все досконально объяснил Глазьев, при том, как в хрестоматии!!! А Наебулина- это ставленник Запада и наших олигархов!!! Так что понятно, кто и почему управляет рублем!!!