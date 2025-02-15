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Кубок Италии. 1/2 финала. «Брешия» – «Милан», «Тренто» против «Триеста»

«Брешия» сыграет с «Миланом», «Тренто» встретится с «Триестом». Кубок Италии 1/2 финала Брешия – Милан 15 февраля.

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