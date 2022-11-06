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Хирн – о Биволе: «Лучший полутяжеловес в мире, он заслуживает быть лидером рейтинга P4P»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн не скупился на похвалу в адрес Дмитрия Бивола после убедительной победы россиянина в бою против Хильберто Рамиреса за титул WBA в полутяжелом весе.

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