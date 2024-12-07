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РИА Новости: ВСУ намеренно разрушили жилые дома в Новодмитровке

РИА Новости: ВСУ намеренно разрушили жилые дома в Новодмитровке

Местная жительница рассказала РИА Новости, что ВСУ специально разрушили жилые дома в Новодмитровке. По словам женщины, за два дня до того, как в населенный пункт зашла российская армия, украинские военные расстреливали из минометов жилые дома.

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