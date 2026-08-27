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Вгудок

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Оренбургский локомотиворемонтный завод стал партнером федерального проекта «Профессионалитет»

Оренбургский локомотиворемонтный завод (ОЛРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») стал ключевым работодателем-партнером нового регионального образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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