Оренбургский локомотиворемонтный завод стал партнером федерального проекта «Профессионалитет»

Оренбургский локомотиворемонтный завод (ОЛРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») стал ключевым работодателем-партнером нового регионального образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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