Кодзима: В Death Stranding 2 On the Beach будет “гораздо больше персонажей”, которые еще н...

Кодзима: В Death Stranding 2 On the Beach будет “гораздо больше персонажей”, которые еще не были представленыВ то время как Death Stranding 2 On the Beach сегодня получила новый трейлер, демонстрирующий некоторых из персонажей, Хидео Кодзима (Hideo Kojima) написал в X (бывший Twitter), что в грядущем сиквеле будет еще много персонажей… источник.
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