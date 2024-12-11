В Челябинске открыли движение трамваев в Ленинский район

В Челябинске закончили ремонт крупного трамвайного узла. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», завершен ремонт узла трамвайных путей «Детский парк», движение трамваев в Ленинский район открыто.
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