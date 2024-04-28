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Царьград

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Володин рассказал об утонувшей в мусоре Финляндии. Спикер Госдумы назвал сумму в 10 млрд евро

Володин рассказал об утонувшей в мусоре Финляндии. Спикер Госдумы назвал сумму в 10 млрд евро

Антироссийская политика начала дорого обходиться прежде нейтральной Финляндии.Дрейф Финляндии в сторону НАТО, а также переход на враждебные по отношению к России рельсы дорого обходится этой стране.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так и в &quot;культурной&quot; столице и не только розами не пахнет, а вот крысы, горы мусора, грязные дворы повсеместно... А о стихийном ежегодном бедствии когда в Россию внезапно приходит зима, горят леса, половодья и т.д. стало не просто нормой а клондайком, для политиков, чиновников, строителей, МЧС и т.д. коррупция, воровство и откаты просто процветают... Так что давайте у себя наводить порядок, а там им решать свои проблемы...
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14 час.
LK
Liudmila Kosteley
Может это не совсем к теме. Мне потребовалась ещё одна кошечка.У меня 2 котика, и одна кошечка. Постоянно стали драться. Пришла к бездомовцам. Это приличные люди, просто у них забрали квартиры (в ЕС), нечем было заплатить. Спросила:&quot;Нет ли у них кошечки?&quot;Сказали, что дня 3-4 назад были, штук 10. молодых. Пришли люди и всех потравили! А теперь крысы полчищами пошли. Я уже писала своим родственникам, что крысы, по Европе бегают.Вот зачем травят? Не нравятся кошки, нечем кормить, так будут крысы
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Рассказывает складно! А что он делал в финляндии?
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13 час.

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