Володин рассказал об утонувшей в мусоре Финляндии. Спикер Госдумы назвал сумму в 10 млрд евро

Так и в "культурной" столице и не только розами не пахнет, а вот крысы, горы мусора, грязные дворы повсеместно... А о стихийном ежегодном бедствии когда в Россию внезапно приходит зима, горят леса, половодья и т.д. стало не просто нормой а клондайком, для политиков, чиновников, строителей, МЧС и т.д. коррупция, воровство и откаты просто процветают... Так что давайте у себя наводить порядок, а там им решать свои проблемы...

LK

Liudmila Kosteley

Может это не совсем к теме. Мне потребовалась ещё одна кошечка.У меня 2 котика, и одна кошечка. Постоянно стали драться. Пришла к бездомовцам. Это приличные люди, просто у них забрали квартиры (в ЕС), нечем было заплатить. Спросила:"Нет ли у них кошечки?"Сказали, что дня 3-4 назад были, штук 10. молодых. Пришли люди и всех потравили! А теперь крысы полчищами пошли. Я уже писала своим родственникам, что крысы, по Европе бегают.Вот зачем травят? Не нравятся кошки, нечем кормить, так будут крысы