КП: внебрачный сын Добрынина может появиться на похоронах и подать на наследство

Внебрачный сын Вячеслава Добрынина может снова заявить о себе после смерти композитора. Как сообщает «КП», Альберт Штефан последние четыре года пытался наладить отношения с биологическим отцом, однако тот не шел на контакт.
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