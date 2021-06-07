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Алексей Айдаров: «Ну уберем мы Лукашенко, а дальше что будем делать? Жить, как на Украине?»

Бывший биатлонист сборной Беларуси Алексей Айдаров рассказал о политической ситуации в стране. – Я считаю, что в нашем государстве все правильно, я полностью поддерживаю политику Александра Григорьевича.

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