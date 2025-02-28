Россияне разочаровались в кредитах

Россияне все чаще критикуют систему кредитования физических лиц: 62% граждан считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму, выяснил Superjob, опросив 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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