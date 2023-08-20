Запад неизбежно проиграет России на Украине. Об этом 19 августа написал у себя в Telegram-канале экс-президент и бывший глава правительства, а теперь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приводя обоснования своих умозаключений.
Медведев: Киевский режим должен быть уничтожен
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МГ
Малик Гумеров
Медведев --- ??? Сраный подпиндосник и русофоб .... , импортные хозяева все ему покоя не дают , все надеются что протащат ... ?
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11 час.
Александр Чумак
Бандеровский киевский режим должен навсегда исчезнуть из украинского недогосударства!. А, Елстоннскому вулкану в США хватит "ДРЕМАТЬ", - пора этому бандитскому государству РАСПЛАВЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ МАГМЫ СМЕЛО ПОКАЗАТЬ!!!.👍☠️💯😎👌😈.
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11 час.
Erl Schweizer
Любой, даже тупой человек легко может освоить слова надо, нужно, следует, необходимо что-то сделать. 3,14здеть не мешки ворочить. Все зависит в жизни от рутинно работающих молча чаще всего специалистов, профессионалов прикладных, не голословных профессий. Вот когда эти специалисты хреново работают, а их начальники специализируются лишь на голословном базаре и происходит крушение лунной миссии, уничтожение миллиардов потраченных денег из-за одного дурака.
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3 час.
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