Медведев: Киевский режим должен быть уничтожен

Erl Schweizer

Любой, даже тупой человек легко может освоить слова надо, нужно, следует, необходимо что-то сделать. 3,14здеть не мешки ворочить. Все зависит в жизни от рутинно работающих молча чаще всего специалистов, профессионалов прикладных, не голословных профессий. Вот когда эти специалисты хреново работают, а их начальники специализируются лишь на голословном базаре и происходит крушение лунной миссии, уничтожение миллиардов потраченных денег из-за одного дурака.