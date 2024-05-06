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Юрий Шевчук призвал своих зрителей к революции. В Дубае

Юрий Шевчук призвал своих зрителей к революции. В Дубае

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук давно стал фигурой политической. И свои концерты он использует для политических заявлений.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Жаль, скурвилась Осень...
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15 час.
Надежда Белугина
👍👍👍😀
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13 час.
Надежда Белугина
Эти, всё время несогласные, были приглашены президентом (Каждый!) для общения с ним, чтобы яснее выразили свою позицию, что бы хотели изменить в стране, что надо предпринять. Шевчук не смог сформулировать ничего, кроме несогласия, Шнур сел в позу императора, а с речи сбился, не сказал ни слова путнего. Несогласная Алла бесполезно красовалась в Думе. Что им нужно? Ссоры и себя показать? Вот такие революционеры. Кроме воплей - ничего. Для них сделать революцию? Позу помните? А результат? Без мата и речь не состоялась.
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10 час.

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