Юрий Шевчук призвал своих зрителей к революции. В Дубае

Надежда Белугина

Эти, всё время несогласные, были приглашены президентом (Каждый!) для общения с ним, чтобы яснее выразили свою позицию, что бы хотели изменить в стране, что надо предпринять. Шевчук не смог сформулировать ничего, кроме несогласия, Шнур сел в позу императора, а с речи сбился, не сказал ни слова путнего. Несогласная Алла бесполезно красовалась в Думе. Что им нужно? Ссоры и себя показать? Вот такие революционеры. Кроме воплей - ничего. Для них сделать революцию? Позу помните? А результат? Без мата и речь не состоялась.