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ИА Регнум

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Ночью над российскими регионами сбили 306 украинских БПЛА

Средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над 18 регионами России и морскими акваториями свыше 300 украинских БПЛА самолетного типа.

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