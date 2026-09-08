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Как правильно сажать клубнику в сентябре и какие сорта выбрать — подробная инструкция

Как правильно сажать клубнику в сентябре и какие сорта выбрать — подробная инструкция

Сентябрь считается идеальным месяцем, чтобы заняться посадкой клубники. Если все сделать правильно, то в будущем году вы соберете богатый урожай, а также избавите себя от лишних хлопот.

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