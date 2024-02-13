Опубликован тест на знание романа «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» уже третью неделю бьет рекорды в российском прокате. Новая экранизация получила противоречивые отзывы: одни восторгаются спецэффектами и актерской игрой, другие — ругают режиссера за вольное прочтение.
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