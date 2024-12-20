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Царьград

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"Билет в один конец – вот что больше всего демотивирует ВСУ": Юрий Подоляка раскрыл секрет поражения врага

"Билет в один конец – вот что больше всего демотивирует ВСУ": Юрий Подоляка раскрыл секрет поражения врага

На украинском ТВ вышел очередной подкаст с очередным военачальником. Интервью посмотрел один из ведущих военных блогеров России эксперт Юрий Подоляка.

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